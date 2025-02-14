Дроноводы уничтожили украинские пикапы в ДНР

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских пикапов, замаскированных в лесном массиве. Это сделали расчеты беспилотных летательных аппаратов 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад».

Пикапы обнаружили российские разведчики при помощи беспилотных летательных аппаратов. Проанализировав полученные данные, военнослужащие привлекли к делу расчет оптоволоконного FPV-дрона и оператора БПЛА с системой сброса боеприпасов.

Российское оборонное ведомство отметило, что обнаруженные цели удалось оперативно уничтожить. Кадры объективного контроля дают возможность убедиться в точных попаданиях и наблюдать возникшие пожары.

Ранее сообщалось, что наши дроноводы поразили боевиков в автомобиле на Угледарском направлении. Это сделали военнослужащие Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.