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Операторы БПЛА рассказали о преимуществах дрона «Молния-2»

Самоходную гаубицу «Богдана» уничтожили операторы беспилотников «Молния» в зоне СВО. И сделали это, находясь в 30 километрах от цели. Танки, пикапы, живая сила противника - по таким объектам работает этот БПЛА самолетного типа.
Павел Кольцов 2025-02-18 07:16:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Топливо, продукты, ящики с боеприпасами и буквально штабелями еще один расходный материал - новенькие FPV-дроны. Этот груз необходимо отвезти на позиции операторов БПЛА 20-й армии группировки «Запад» на Краснолиманском направлении.

На вражеских дронах в небе стоят тепловизоры. Покрова тьмы недостаточно, едем под прикрытием. Впереди - машина с мощной установкой радиоэлектронной борьбы. Она действует в радиусе нескольких сотен метров. К постоянному шуму от установки то и дело добавляются сигналы дрон-детекторов.

Доставка грузов, ротация, работа тяжелой боевой техники - здесь все стараются делать под невидимым радиоэлектронным зонтиком.

На позиции операторов БПЛА идем «по-серому». Так бойцы называют сумерки. Это время считается сравнительно безопасным для передвижения.

Это время, когда на беспилотниках тепловизионные камеры меняют на обычные. Вот и оператор БПЛА с позывным Казак готовит к запуску дневную «птицу». Это FPV-дрон самолетного типа «Молния-2».

В отличие от первой модели, на этой установили пару двигателей, увеличив дальность и грузоподъемность. В качестве боевой части на «Молнии» - противотанковая мина.

«Если не получается залететь в цель - но в основном получается, - то применяемся в район цели. Также применяем по танкам, пикапам, живой силе противника. Буквально той ночью поразили живую силу противника. Летели по другой цели, но увидели скопление живой силы противника», - говорит оператор БПЛА Казак.

Казак подключает аккумулятор. Пара минут уходит на предполетную подготовку. Для запуска применяется пневматическая катапульта. Резким напором воздуха дрон выстреливается в небо.

Координаты цели и ориентиры на местности дает оператор нашего беспилотника-разведчика. Он же фиксирует уничтожение. Вот «Молния» в лесополосе влетает в укрепленную огневую точку противника. Мы видим поражение цели глазами оператора «Молнии».

«Управляется намного проще, чем FPV коптерного типа. Летит намного дальше», - говорит оператор БПЛА Выкса.

Ночью с тепловизором «Молнии» бьют не менее точно и эффективно. Беспилотник «Молния-2» - один из целой линейки БПЛА с различными возможностями, но с одной задачей - эффективного уничтожения противника.

#бпла #беспилотники #дроны #наш эксклюзив #краснолиманское направление #группировка войск запад #молния-2
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