Российские туристы объяснили привлекательность путевок в Китай

В России вырос спрос на турпутевки. Всплеск продаж связывают с укреплением рубля и приближением весны. Популярным зарубежным направлением остается Китай. Особенно небольшие приграничные города. Ярко и громко провожают старый год в Жаохэ. Красный цвет, на улицах и деревьях национальные фонарики, едва ли не из каждого двора запускают фейерверки. Сотни российских туристов специально приехали посмотреть на праздник.

«Мы видели красивый парк, весь в фонарях. Китайцы, конечно, в этом плане очень большие молодцы. Они умеют праздновать в своих традициях. Все красиво, все шикарно, мы очень довольны», - призналась туристка из России Анна Баронина.

Приграничные города воспринимаются туристами, как маршрут выходного дня. Самые распространенные путевки - это три дня и две ночи. В прошлом году город посетили больше десяти тысяч человек.

«Все безопасно и красиво. Даже фейерверки, смотрите, как у них все организовано, чтобы даже дети чувствовали себя здесь в безопасности. И такая красота, очень-очень красиво, просто замечательно», - поделилась своими эмоциями туристка из России Светлана Ульфанова.

Основной поток здесь ждут в выходные, но и в будни путешественнику есть, чем заняться. В центре на главной площади Лотоса исполняют национальные танцы. Присоединиться к ним может любой желающий. А еще, разумеется, привлекают магазины, рынки и местная кухня.

«Очень чисто, приятно, вкусно и дешево», - резюмировала туристка из России Валентина Кушнерик.

Простая архитектура, доступная навигация: большинство вывесок написаны на двух языках. К тому же многие жители поднебесной говорят на русском.

«Люди, которые живут в этом городе, они очень гостеприимные. Приветливые с русскими. Подходят, обнимаются, хотят дружить», - отметила туристка из России Елена Чувашева.

Город на берегу Уссури с более чем столетней историей предлагает и другие локации. Не так давно вблизи Жаохэ открылся музей, который называет Нанайской деревней. Здесь показаны элементы жизни и быта коренного населения китайских провинций. Они передвигались на собачьих упряжках и жили в шалашах.

Комплекс расположен в получасе езды от города и пока не так популярен. Но вот любители истории обязательно приезжают. Наталья Гуцалюк из Дальнереченска. Она уже давно изучает Китай и бывала во многих городах.

«Мои родители давно переписывались с китайскими друзьями, с китайским пионерами. И в детстве я очень дорожила этим, у меня был шарф из китайского шелка, который моей маме прислали китайские друзья. Тоже вот наша дружба между Россией и Китаем, ну уже много-много лет», - рассказала туристка из России Наталья Гуцалюк.

С ледоставом на пункте пропуска «Покровка» открывают движение по понтонному мосту. Курсируют, как регулярные туристические автобусы, так и грузовики с различными товарами.

«Экспортные, в основном, хвойные породы, лесоматериалы, это круглый лес, уголь. Это основная номенклатура товаров. Перемещение, пять-десять минут по мосту, ну и плюс пограничное оформлении, тоже минут десять», - подсчитал замначальника Бикинского таможенного поста Станислав Гнездилов.

Из Китая привозят запчасти, куриное мясо, товары народного потребления, детские игрушки - за прошлый год импорт составил около 30 тысяч тонн. Активно ввозят спецтехнику и автомобили. Их отправляют на Запад, а часть остается на Дальнем Востоке.

Между Россией и Китаем действуют 20 пунктов пропуска. Они делятся на железнодорожные, автомобильные, речные и смешанные. В Хабаровском крае расположены «Покровка-Жаохэ» и «Хабаровск-Фуюань», но он работает только в период речной навигации. Вблизи города готовятся начать строительство таможенно-логистического терминала и пункта пропуска на китайскую часть Большого Уссурийского острова. Это позволит региону стать выгодным коридором для транспортировки грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и обратно.

Сейчас перевозчики активно используют маршрут через Амурскую область и транспортно-логистический терминал «Кани-Курган». В прошлом году по автомобильному мосту через Амур, наконец-то, открыли и пассажирское сообщение. На центральной набережной активно возводят инфраструктуру канатной дороги, которая соединит Хэйхе и Благовещенск. Это станет самым быстрым и круглогодичным способом туристического сообщения.