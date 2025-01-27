Посол РФ заявил о тесном сотрудничестве с Китае на мировой арене

Российская Федерация и Китайская Народная Республика совместно обеспечивают глобальную стабильность и находятся в тесном сотрудничестве. Об этом в своей статье заявил российский посол Игорь Моргулов.

«Россия и Китай поддерживают тесную координацию на мировой арене. Это позволяет нам совместно продвигать общее видение будущего мироустройства, основанного на принципах суверенного равенства государств, уважения выбора пути развития и законных интересов», - цитирует ТАСС его статью, опубликованную в местном издании.

По мнению российского дипломата, Москва и Пекин свое прочное партнерство преобразуют в один из ключевых факторов стратегической стабильности в мире.

В середине декабря прошлого года министр иностранных дел Китая Ван И выступил с заявлением, что отношения республики с Россией не направлены против кого-либо.

В начале 2025 года президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в видеоформате. По заявлению Путина, такое общение в начале года стало доброй традицией.