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Посол РФ заявил о тесном сотрудничестве с Китае на мировой арене

Глава диппредства России в Китае Моргулов обратил внимание, что отношения обеих стран строятся на уважительном отношении к выбору пути развития и законных интересов друг друга.
Марина Крижановская 2025-01-27 04:49:58
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

Российская Федерация и Китайская Народная Республика совместно обеспечивают глобальную стабильность и находятся в тесном сотрудничестве. Об этом в своей статье заявил российский посол Игорь Моргулов.

«Россия и Китай поддерживают тесную координацию на мировой арене. Это позволяет нам совместно продвигать общее видение будущего мироустройства, основанного на принципах суверенного равенства государств, уважения выбора пути развития и законных интересов», - цитирует ТАСС его статью, опубликованную в местном издании.

По мнению российского дипломата, Москва и Пекин свое прочное партнерство преобразуют в один из ключевых факторов стратегической стабильности в мире.

В середине декабря прошлого года министр иностранных дел Китая Ван И выступил с заявлением, что отношения республики с Россией не направлены против кого-либо.

В начале 2025 года президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в видеоформате. По заявлению Путина, такое общение в начале года стало доброй традицией.

#Китай #Россия #в стране и мире #Сотрудничество #Посольство РФ #Игорь Моргулов #отношения с соседями
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