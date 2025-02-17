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Эксперт объяснил, почему россияне начали скупать туры за границу

Сейчас туроператоры ждут сохранения текущих темпов продаж.
Виктория Бокий 2025-02-17 14:49:14
© Фото: Chen Haoming, XinHua, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Увеличение числа продаж туров скорее связано с наступлением весенних праздников, нежели с укреплением рубля. Об этом в беседе со «Звездой» заявил вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.

Укрепление российской национальной валюты также в некоторой степени отразилось на стоимости иностранных путешествий. Однако, по словам собеседника телеканала, еще рано делать какие-то выводы о том, что спрос на туры является ажиотажным.

«Другое дело, что динамика укрепления рубля, видимо, останется, тем самым туры продолжат в рублевом эквиваленте дешеветь», - отметил Мурадян.

Несмотря на это, туроператоры не ожидают мощного всплеска. Они в большей степени рассчитывают на сохранение текущих темпов продаж, которые находятся в пределах 5-10% от прошлогодних.

«Никаких радикальных изменений в поведении туристов мы не фиксируем», - заключил специалист.

Ранее в соцсетях и ряде изданий распространилась информация о том, что россияне начали массово скупать туры за границу на фоне падения курса доллара. Утверждалось, что спрос на отдых за рубежом подлетел на 20%.

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