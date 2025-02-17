Теннисист Медведев поднялся выше Джоковича в новом рейтинге АТР

Российский теннисист Даниил Медведев на две позиции улучшил свое положение в свежем рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и занял там шестое место. Рейтинг размещен на официальном сайте организации.

На прошлой неделе Медведев дошел до полуфинала турнира в Марселе. Там он уступил сербу Хамаду Меджедовичу. На его счету теперь 3 930 очков. В новой версии рейтинга он опередил серба Новака Джоковича и австралийца Алекса де Минаура.

Лидером мирового тенниса остается итальянец Янник Синнер. На прошлой неделе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о его трехмесячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Отстранение будет действовать с 9 февраля по 4 мая 2025 года.

На втором месте находится выступающий за Германию Александр Зверев с 8 135 очками, а на третьем - испанец Карлос Алькарас с 7 410 очками. Замыкает десятку сильнейших еще один россиянин Андрей Рублев, у которого 3 220 очков.