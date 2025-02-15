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Первую ракетку мира Синнера дисквалифицировали из-за допинга

WADA заключила соглашение с итальянским теннисистом.
Сергей Лебедев 2025-02-15 13:07:56
© Фото: Chu Chen, XinHua, Global Look Press

Итальянского теннисиста и первую ракетку мира Янника Синнера дисквалифицировали на три месяца за нарушение антидопинговых правил. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В марте прошлого года спортсмен провалил тест на анаболический стероид клостебол. Позже выяснилось, что препарат попал в организм теннисиста без его ведома. Однако, согласно правилам, Синнер несет за это ответственность.

«На основании фактов трехмесячное отстранение считается надлежащим результатом», - отметили в WADA.

Уточняется, что спортсмен заключил соглашение, в рамках которого он согласился на дисквалификацию.

Напомним, в конце января Синнер стал чемпионом Australian Open. Это третья его победа в турнирах «Большого шлема». С июня прошлого года итальянец занимает первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

#Спорт #в стране и мире #допинг #WADA #дисквалификация #Янник Синнер
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