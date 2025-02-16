Медведев: надеюсь, каждый теперь сможет договориться с WADA, как Синнер

Ситуация с дисквалификацией первой ракетки мира Янника Синнера может создать уникальный прецедент, когда каждый спортсмен сможет договориться с Всемирным антидопинговым комитетом (WADA) о смягчении срока отстранения в случае обнаружения запрещенных препаратов. Такую надежду выразил российский теннисист Даниил Медведев.

«В следующий раз игроки смогут обсудить подобные проблемы с WADA, и оно скажет: "нашли допинг, ты получаешь два года", а ты ответишь: "Нет, хочу месяц". Надеюсь, что это создаст прецедент, иначе будет странно"», - цитирует его слова ТАСС.

Напомним, вчера стало известно о дисквалификации на три месяца итальянского теннисиста Янника Синнера. Спортсмен заключил соответствующее соглашение в Всемирным антидопинговым комитетом.

В WADA столь мягкий срок отстранения назвали «надлежащим результатом». Его объяснили, сославших на результаты расследования, в ходе которого выяснилось, что допинг попал в организм без ведома игрока.