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Медведев: надеюсь, каждый теперь сможет договориться с WADA, как Синнер

Российский теннисист отметил, что в случае с дисквалификацией итальянца был создан прецедент.
Сергей Лебедев 2025-02-16 10:19:56
© Фото: Paul J SuttonPCN, Global Look Press

Ситуация с дисквалификацией первой ракетки мира Янника Синнера может создать уникальный прецедент, когда каждый спортсмен сможет договориться с Всемирным антидопинговым комитетом (WADA) о смягчении срока отстранения в случае обнаружения запрещенных препаратов. Такую надежду выразил российский теннисист Даниил Медведев.

«В следующий раз игроки смогут обсудить подобные проблемы с WADA, и оно скажет: "нашли допинг, ты получаешь два года", а ты ответишь: "Нет, хочу месяц". Надеюсь, что это создаст прецедент, иначе будет странно"», - цитирует его слова ТАСС.

Напомним, вчера стало известно о дисквалификации на три месяца итальянского теннисиста Янника Синнера. Спортсмен заключил соответствующее соглашение в Всемирным антидопинговым комитетом.

В WADA столь мягкий срок отстранения назвали «надлежащим результатом». Его объяснили, сославших на результаты расследования, в ходе которого выяснилось, что допинг попал в организм без ведома игрока.

 

#Спорт #в стране и мире #Дмитрий Медведев #WADA #теннис #дисквалификация #отстранение
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