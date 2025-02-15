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NBC: США предлагали разместить войска на Украине в обмен на 50% ресурсов

Такая сделка станет возможностью для Киева возместить США миллиарды долларов за военную поддержку, оказываемую Вашингтоном с начала спецоперации.
Игнат Далакян 2025-02-15 16:30:25
© Фото: В.Маевский, РИА Новости

Соединенные Штаты хотят получить доступ к половине редкоземельных минералов Украины и направить войска для обеспечения безопасности в связи с добычей. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на четыре источника.

С таким предложением администрация президента США Дональда Трампа обратилась к украинским властям. Однако, глава киевского режима Владимир Зеленский не согласился подписать документ, сообщает американский телеканал. Предполагается что такую возможность США рассматривают в случае, если будет заключено мирное соглашение с Россией.

Собеседники телеканала сообщили, что такая сделка станет для Киева способом «возместить США миллиарды долларов» за поддержку, которые Вашингтон предоставлял с начала специальной военной операции России.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс не исключил отправку американских военнослужащих на Украину. По его словам, такой сценарий возможен в случае, если Москва якобы «не согласится на мирное соглашение», которое должно гарантировать долгосрочную независимость Киеву. Однако, позднее Вэнс на своей странице в соцсести Х фактически отказался от своих слов.

#в стране и мире #Украина #сша #сделка #полезные ископаемые #редкоземельные металлы
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