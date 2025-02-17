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СК возбудил дело после обстрела ВСУ села Крупец в Курской области

Российские следователи установят и привлекут к ответственности всех украинских боевиков, причастных к преступлению.
Ирина Егорова 2025-02-17 23:30:51
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинских боевиков после обстрела села Крупец Рыльского района Курской области. Атаку ВСУ предприняли 17 февраля, в результате обстрела повреждения получило здание школы, никто из детей не пострадал, так как ученики находились на дистанционном обучении.

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ террористического акта против мирного населения Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)», - сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК РФ.

Следствие установит и привлечет к ответственности всех украинских боевиков, причастных к преступлению, уточняется в сообщении.

Контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области российские войска восстановили 15 августа 2024 года. В результате противник потерял до 90 человек и несколько единиц военной техники. 

Ранее российские следователи завели уголовное дело по статье за теракт из-за убийства украинскими националистами гражданского населения в курском селе Николаево-Дарьино. Боевики ВСУ расстреливали людей из огнестрельного оружия, а также при помощи дронов, которые намеренно запускали в подвалы, где укрывались мирные жители. 

#Курская область #ВСУ #СК РФ #Уголовное дело #террористический акт #крупец
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