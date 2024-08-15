Восстановлен контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области

Российские войска восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России.

«Завершено уничтожение противника и восстановлен контроль над населенным пунктом Крупец», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

ВС РФ отражают атаки киевских формирования на граничащий с Украиной регион. Поданным Минобороны, отражена атака штурмовых групп в направлении Кремяного.

«Нанесением комплексного огневого поражения по районам сосредоточения подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады южнее Кремяного и 80-й десантно-штурмовой бригады западнее Русской Конопельки сорваны очередные атаки противника», - добавили в ведомстве, уточнив, что в результате противник потерял до 90 человек и несколько единиц военной техники.

Кроме того, российским ОТРК «Искандер-М» нанесен удар по колонне техники в районе населенного пункта Лубны Сумской области. В результате противник не досчитался 15 топливозаправщиков.

Суточные потери украинской стороны на Курском направлении составили до 340 человек. Помимо живой силы, противник лишился пяти БМП Bradley и 14 боевых бронированных машин. Также ВСУ потеряли восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, РСЗО и две станции РЭБ «Анклав-Н» и «Буковель-AD».

Также в Минобороны назвали общие потери противника с начала боевых действий в данном районе. ВСУ потеряли до 2640 человек в личном составе. Кроме того, уничтожены 37 танков, 32 БТР, 23 БМП, четыре ЗРК, три РСЗО, три станции РЭБ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.