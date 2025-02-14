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СК завел дело из-за убийства боевиками ВСУ жителей Николаево-Дарьино

Уголовное дело возбуждено по статье за теракт.
Сергей Лебедев 2025-02-14 09:59:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские следователи завели уголовное тело по статье за теракт из-за убийства украинскими националистами гражданского населения в курском селе Николаево-Дарьино. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ходе разговора с эвакуированными местными жителями следователи выяснили, что боевики в том числе убили семилетнего мальчика. Они намеренно запустили дрон в подвал, в котором прятался ребенок.

Также одна из потерпевших рассказала, как несколько ее односельчан заживо сгорели в своем доме, попавшем под удар. Кроме того, националисты расстреливали людей из огнестрельного оружия.

Напомним, недавно в Министерстве обороны Российской Федерации рассказали, что украинские боевики убили почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино. Чудом удалось спастись лишь одному.

Ранее СК РФ завел уголовное дело из-за расправы ВСУ над мирным населением в Русском Поречном.

#Курская область #убийство #СК РФ #Николаево-Дарьино
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