Российские следователи завели уголовное тело по статье за теракт из-за убийства украинскими националистами гражданского населения в курском селе Николаево-Дарьино. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ходе разговора с эвакуированными местными жителями следователи выяснили, что боевики в том числе убили семилетнего мальчика. Они намеренно запустили дрон в подвал, в котором прятался ребенок.

Также одна из потерпевших рассказала, как несколько ее односельчан заживо сгорели в своем доме, попавшем под удар. Кроме того, националисты расстреливали людей из огнестрельного оружия.

Напомним, недавно в Министерстве обороны Российской Федерации рассказали, что украинские боевики убили почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино. Чудом удалось спастись лишь одному.

Ранее СК РФ завел уголовное дело из-за расправы ВСУ над мирным населением в Русском Поречном.