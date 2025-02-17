Дипломаты в ООН начинают пересматривать свои позиции в отношении киевского режима на фоне данных от российской стороны касательно зверств украинских националистов в Курской области и других регионах, сообщил в разговоре со «Звездой» заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Конечно же, многие пересматривают свое отношение к киевскому режиму с учетом тех зверств, которые они совершают над мирными гражданами. Особенно операция в Курской области сильно подорвала репутацию киевского режима здесь в ООН», - подчеркнул он.

Речь идет о выступлениях российских дипломатов в ходе неформальных заседаний по «формуле Аррии» в ООН, в которых в том числе приводятся показаниях свидетелей, добавил Полянский.

Напомним, ранее сегодня, в десятую годовщину принятия «Минского комплекса мер» - резолюции СБ 2202, состоялось заседание СБ ООН по Украине по инициативе постпредства России.

В ходе заседания постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что «будущая Украина» не должна входить ни в какие блоки, важен ее нейтральный статус.