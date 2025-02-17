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Полянский: в ООН пересматривают отношение к Киеву на фоне зверств ВСУ

Сегодня в СБ ООН состоялось заседание по Украине, в ходе которого постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул важность нейтрального статуса Украины как демилитаризованного государства.
Елизавета Кондрикова 2025-02-17 21:38:57
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Дипломаты в ООН начинают пересматривать свои позиции в отношении киевского режима на фоне данных от российской стороны касательно зверств украинских националистов в Курской области и других регионах, сообщил в разговоре со «Звездой» заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Конечно же, многие пересматривают свое отношение к киевскому режиму с учетом тех зверств, которые они совершают над мирными гражданами. Особенно операция в Курской области сильно подорвала репутацию киевского режима здесь в ООН», - подчеркнул он.

Речь идет о выступлениях российских дипломатов в ходе неформальных заседаний по «формуле Аррии» в ООН, в которых в том числе приводятся показаниях свидетелей, добавил Полянский.

Напомним, ранее сегодня, в десятую годовщину принятия «Минского комплекса мер» - резолюции СБ 2202, состоялось заседание СБ ООН по Украине по инициативе постпредства России.

В ходе заседания постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что «будущая Украина» не должна входить ни в какие блоки, важен ее нейтральный статус.

#Украина #Курская область #ВСУ #СБ ООН #наш эксклюзив #Дмитрий Полянский #зверства ВСУ
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