Постпредство России при ООН запросило на 17 февраля заседание Совета Безопасности ООН, оно будет касаться Украины.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что заседание пройдет в десятую годовщину принятия «Минского комплекса мер» - резолюции СБ 2202.

«Это будет хорошим поводом поговорить о провале превентивной дипломатии из-за действий западных спонсоров киевского режима», - написал он в Telegram-канале.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений для деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины были разработаны и согласованы на саммите в Минске 11 февраля 2015 годп руководителями России, Франции, Германии и Украины, так называемой «нормандской четверки».

Соглашение Минск-2 было одобрено резолюцией Совета Безопасности ООН 17 февраля 2015 г.

После подписания Минска-2 украинские власти фактически отказались от его исполнения, обвинив Россию во вмешательстве во внутренние дела страны и настаивала на проведении на территории ДНР и ЛНР демократических выборов при условии их возвращения в состав Украины.