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Россия запросила заседание СБ ООН по Украине на 17 февраля

По словам Полянского, совещание будет хорошим поводом поговорить о провале превентивной дипломатии из-за действий западных спонсоров киевского режима.
Ирина Егорова 2025-02-05 20:44:01
© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress

Постпредство России при ООН запросило на 17 февраля заседание Совета Безопасности ООН, оно будет касаться Украины.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что заседание пройдет в десятую годовщину принятия «Минского комплекса мер» - резолюции СБ 2202.

«Это будет хорошим поводом поговорить о провале превентивной дипломатии из-за действий западных спонсоров киевского режима», - написал он в Telegram-канале.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений для деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины были разработаны и согласованы на саммите в Минске 11 февраля 2015 годп руководителями России, Франции, Германии и Украины, так называемой «нормандской четверки». 

Соглашение Минск-2 было одобрено резолюцией Совета Безопасности ООН 17 февраля 2015 г. 

После подписания Минска-2 украинские власти фактически отказались от его исполнения, обвинив Россию во вмешательстве во внутренние дела страны и настаивала на проведении на территории ДНР и ЛНР демократических выборов при условии их возвращения в состав Украины.

#Украина #Минские соглашения #СБ ООН #заседание #Дмитрий Полянский
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