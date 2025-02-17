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Небензя заявил, что будущая Украина не должна входить ни в какие блоки

Украина также должна быть демилитаризованным государством, добавил постпред России при ООН.
Елизавета Кондрикова 2025-02-17 18:48:52
© Фото: MFA Russia, via Globallookpress.com, Global Look Press

Будущая Украина не должна входить ни в какие блоки, она должна быть демилитаризованным государством с нейтральным статусом, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. 

Он добавил, что киевский режим безвозвратно потерял ЛНР и ДНР, а также Херсонскую и Запорожскую области.

Отдельно в своем выступлении высокопоставленный дипломат отметил, что с приходом к власти в США республиканца Дональда Трампа появились шансы, что горячая фаза на Украине может скоро закончиться.

Напомним, завтра, 18 февраля, состоится встреча представителей США и России в Эр-Рияде. Российскую сторону будут представлять глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

#Украина #ДНР #ЛНР #СБ ООН #василий небензя #статус украины
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