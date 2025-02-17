Будущая Украина не должна входить ни в какие блоки, она должна быть демилитаризованным государством с нейтральным статусом, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Он добавил, что киевский режим безвозвратно потерял ЛНР и ДНР, а также Херсонскую и Запорожскую области.
Отдельно в своем выступлении высокопоставленный дипломат отметил, что с приходом к власти в США республиканца Дональда Трампа появились шансы, что горячая фаза на Украине может скоро закончиться.
Напомним, завтра, 18 февраля, состоится встреча представителей США и России в Эр-Рияде. Российскую сторону будут представлять глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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