ГД приняла закон о запрете брать в школы детей мигрантов без знания языка

Госдума приняла закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Свой голос за оставили 409 депутатов, один проголосовал против. Вчера закон был одобрен в первом чтении, а сегодня - во втором и третьем.

Новый порядок зачисления школьников вступит в силу с 1 апреля 2025 года.

Теперь, прежде чем зачислить ребенка в школу, в обязательном порядке будет проведена проверка законности его нахождения на территории Российской Федерации, а также знания русского языка. Тестирование будет бесплатно проводиться в образовательных организациях. При его успешной сдаче ребенок будет зачислен на обучение в школу. Если ребенок не пройдет тестирование, он не сможет быть допущен для изучения дисциплин.

По словам вице-спикера нижней палаты Ирины Яровой, этот закон - это не запрет для поступления в школу, это значит, что нужно готовить ребенка до школы. Она убеждена, что это решение поможет исключить конфликты в школе, которые разрушают процесс образования.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 41% детей мигрантов не знают или плохо знают русский язык. По его мнению, дети будут испытывать стресс из-за непонимания сверстников и учителей. Знание русского языка необходимо и для освоения образовательных программ, и для минимизации конфликтов, ссор и трудностей между учащимися, уточнял он.