Лавров заявил, что не может быть и речи о территориальных уступках Киеву

О каких-либо территориальных уступках Украине в ходе предстоящих переговоров в Саудовской Аравии не может быть и речи. Об этом в понедельник заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, указав на зверство националистов.

«И вы хотите, чтобы хоть какая-то мысль присутствовала на переговорах относительно того, что какие-то территории нужно еще уступить?» - сказал глава МИД РФ.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что «территориальные уступки» были сделаны, когда в состав УССР включили территории, которые столетиями осваивались русскими.

Напомним, в Саудовской Аравии состоятся переговоры между Россией и США. В Эр-Рияде в предстоящий вторник глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков встретятся с американскими представителями. Стороны в первую очередь обсудят восстановление отношений между странами.

В минувшую среду состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом. В ходе диалога лидеры двух государств обсудили урегулирование украинского конфликта.