Гособвинение запросило шесть лет колонии для Елены Блиновской

Прокурор запросил для «королевы марафонов» Елены Блиновской шесть лет колонии по делу о неуплате налогов и отмывании денег и штраф в полтора миллиона рублей. Об этом сообщил корреспондент «Звезды» из зала суда.

Прокурор сообщила, что задолженность блогера по налогам превысила 918 миллионов рублей.

На сегодняшнем заседании обвинение уточнило сумму претензий к Блиновской, она составила 587 миллионов 619 тысяч рублей. Известно, что Елена Блиновская частично погасила долг.

Ранее Арбитражный суд Москвы признал Елену Блиновскую несостоятельным банкротом. В отношении ее имущества был запущен процесс реализации.

Напомним, Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, но из-за нарушения его условий ее отправили в СИЗО. «Королеву марафонов» обвиняют в уклонении от уплаты налогов, а также двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей.