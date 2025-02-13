МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Гособвинение запросило шесть лет колонии для Елены Блиновской

По данным прокурора, задолженность блогера по налогам превысила 918 миллионов рублей.
Игнат Далакян 2025-02-13 17:10:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Прокурор запросил для «королевы марафонов» Елены Блиновской шесть лет колонии по делу о неуплате налогов и отмывании денег и штраф в полтора миллиона рублей. Об этом сообщил корреспондент «Звезды» из зала суда.

Прокурор сообщила, что задолженность блогера по налогам превысила 918 миллионов рублей.

На сегодняшнем заседании обвинение уточнило сумму претензий к Блиновской, она составила 587 миллионов 619 тысяч рублей. Известно, что Елена Блиновская частично погасила долг.

Ранее Арбитражный суд Москвы признал Елену Блиновскую несостоятельным банкротом. В отношении ее имущества был запущен процесс реализации.

Напомним, Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, но из-за нарушения его условий ее отправили в СИЗО. «Королеву марафонов» обвиняют в уклонении от уплаты налогов, а также двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей.

#в стране и мире #суд #колония #блогер #прокурор #елена блиновская #королева марафонов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 