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Суд в Москве признал блогера Блиновскую банкротом

Запущен процесс реализации в отношении ее имущества.
Ирина Егорова 2024-11-13 10:43:05
© Фото: Belkin Alexeynews.ru, Global Look Press

Блогер Елена Блиновская признана банкротом. Такое решение по ее заявлению вынес Арбитражный суд Москвы.

«Признать Блиновскую несостоятельным банкротом, ввести в отношении нее процедуру реализации имущества», - огласил решение судья.

Сейчас начата процедура реализации имущества «королевы марафонов» - его выставят на торги, передает РИА Новости.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, но из-за нарушения его условий блогера отправили в СИЗО.

Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей, отмывании 716 миллионов рублей и двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей. Она частично признала вину в неуплате налогов, при этом обвинения в отмывании доходов опровергла.

#в стране и мире #суд #налоги #имущество #Решение #Банкротство #елена блиновская
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