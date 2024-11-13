Суд в Москве признал блогера Блиновскую банкротом

Блогер Елена Блиновская признана банкротом. Такое решение по ее заявлению вынес Арбитражный суд Москвы.

«Признать Блиновскую несостоятельным банкротом, ввести в отношении нее процедуру реализации имущества», - огласил решение судья.

Сейчас начата процедура реализации имущества «королевы марафонов» - его выставят на торги, передает РИА Новости.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, но из-за нарушения его условий блогера отправили в СИЗО.

Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей, отмывании 716 миллионов рублей и двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей. Она частично признала вину в неуплате налогов, при этом обвинения в отмывании доходов опровергла.