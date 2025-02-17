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Жители Николаево-Дарьино рассказали, как ВСУ забрасывали их гранатами

Украинские националисты истребили практически все мужское население в селе Николаево-Дарьино, оставшиеся в живых терпели постоянные издевательства.
максим красоткин 2025-02-17 00:21:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Больше полугода украинские боевики держали в заложниках мирных жителей села Николаево-Дарьино Суджанского района. Об этом они рассказали нашим бойцам, освободившим населенный пункт в конце января. За это время националисты убили почти всех мужчин.

«Слов нет, как они себя вели. Я не могу сказать. Мужа у меня убили ни за что. Пошел за водой, они взяли и застрелили его», - вспомнила жительница села Надежда.

В селе из 150 человек на момент освобождения оставались только 14. Чудом выжили только четыре старика. У всех были осколочные ранения, множественные переломы. Медицинскую помощь нацисты не оказывали.

«Потеряли мы там родных людей, я мужа там схоронила. Ребенок маленький там погиб от дрона. Ему было семь лет», - рассказала Зоя Третьякова.

Каратели прикрывались мирными жителями как живым щитом. Постоянно издевались, не давали сходить даже за водой. Убитых родственников и соседей  жители Николаево-Дарьино хоронили на своих огородах.

Подробнее о зверствах националистов киевского режима в отношении мирных жителей Курской области и о том, как наши воины изгоняют врага с российской территории в материале Максима Красоткина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Курская область #ВСУ #Националисты #суджанский район #Николаево-Дарьино
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