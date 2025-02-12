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Украинские боевики истребили все мужское население в Николаево-Дарьино

В селе остался только один мужчина, который чудом спасся.
2025-02-12 07:38:43
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Украинские националисты в селе Николаево-Дарьино Курской области убили почти всех мужчин. Чудом удалось спастись лишь одному. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Мужа убили. Пошел воды набрать. Взяли и застрелили. Похоронили во дворе, потому что были сильные обстрелы. Всех, кого убивали, хоронили на огородах», - говорит местная жительница Надежда.

По словам людей, боевики прикрывались ими, как живым щитом. Никакой помощи ВСУ им не оказывали, а только издевались.

Напомним, ранее в Минобороны России рассказали, как десантники при эвакуации из села Николаево-Дарьино перевели вброд через реку местных жительниц.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #эвакуация #убийцы #Николаево-Дарьино
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