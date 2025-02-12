Украинские националисты в селе Николаево-Дарьино Курской области убили почти всех мужчин. Чудом удалось спастись лишь одному. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Мужа убили. Пошел воды набрать. Взяли и застрелили. Похоронили во дворе, потому что были сильные обстрелы. Всех, кого убивали, хоронили на огородах», - говорит местная жительница Надежда.

По словам людей, боевики прикрывались ими, как живым щитом. Никакой помощи ВСУ им не оказывали, а только издевались.

Напомним, ранее в Минобороны России рассказали, как десантники при эвакуации из села Николаево-Дарьино перевели вброд через реку местных жительниц.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.