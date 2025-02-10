Жители Николаево-Дарьино рассказали, как выживали 186 дней до освобождения

Жители освобожденного села Николаево-Дарьино в Курской области рассказали, как они пережили эти 186 дней до того, как прибыли российские военнослужащие.

Еще в конце января ВС РФ освободили этот населенный пункт. Когда они зашли в село, то нашли выживших мирных жителей.

Несмотря на то что боевиков ВСУ из села выбили, они продолжают обстрелы. Боец с позывным Волк получил ранение, но обещание вывести людей сдержал. Эвакуировались днем.

«Дроны особо в принципе не летали, так как высчитали интервал времени, по которому можно. Попросили, чтобы включили РЭБ в момент, пока переходим через открытую местность. Все хорошо», - рассказал военнослужащий.

По словам жителей Николаево-Дарьино, на протяжении 186 дней украинские боевики стреляли из танков, атаковали дронами, убивали гражданских. Даже похоронить по-человечески погибших не получалось. Поэтому могилы приходилось копать в огороде.

«На кладбище нам уже нельзя было. Нас туда не пускали. Хоронили людей. Было 53 человека. Осталось 33 до момента вывода», - рассказали местные жители.

От дронов они прятались в подвале. Связи и света не было. Ели закатки и картошку, которую успели выкопать еще в сентябре. Воду пили из близлежащей речки.

В Николаево-Дарьино остались еще около 15 мирных жителей. А пока тем, кого вывели, оказали первую помощь. Дальше их направят в госпиталь, где врачи проведут полное обследование.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.