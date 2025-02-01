Взрыв на борту в Филадельфии мог произойти из-за баллонов с кислородом

Одной из причин взрыва при падении самолета в Филадельфии, штата Песильвания, США, могли стать кислородные баллоны. Таким мнением поделился местный радиоведуший Рич Зеоли.

«Мои источники в филадельфийском отделении полиции сообщают, что, поскольку это был медицинский борт, кислород мог смешаться с топливом. Это и могло привести к большому огненному шару на месте крушения, который мы видели», - рассказал он телеканалу Fox News.

Инцидент произошел 31 января в 18:30 по местному времени (в субботу 1 февраля в 02:30 по московскому времени), когда самолет Learjet 55 потерпел крушение, едва вылетев из аэропорта в северо-восточной части Филадельфии.

По сведениям Федерального управления гражданской авиации США (ФАУ), на борту находились два человека. Также ФАУ сообщала о шести гражданах, это два пилота, двое медиков, пациент и его родственник.

Расследовать ЧП с этим самолетом будут ФАУ и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

Прежде сообщалось. что после крушения небольшого самолета начался пожар, загорелись несколько домов, есть пострадавшие.

Foz News сообщал, что борт исчез с радаров спустя 30 секунд после взлета, он находился на высоте 1600 футов (487 метров).