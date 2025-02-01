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В разбившемся в Филадельфии самолете было шесть человек

Воздушное судно исчезло с радаров спустя 30 секунд после взлета.
Анастасия Бобылева 2025-02-01 05:32:07
© Фото: @realCarola2Hope X.com © Видео: @realCarola2Hope X.com

Появилась новая информация о крушении самолета в Филадельфии. Так, согласно сообщению Федерального управления гражданской авиации США (FAA), на борту воздушного судна было шесть человек, а не два, как заявлялось изначально.

«Самолет Learjet 55 разбился около 18:30 по местному времени (02:30 субботы мск) в пятницу, 31 января, после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии. На борту было шесть человек», - указано на сайте ведомства.

Также стало известно, что он направлялся в аэропорт Спрингфилд-Брэнсон в штате Миссури. По данным Fox News, это был медицинский самолет. Издание пишет, что он пропал с радаров через 30 секунд после вылета из аэропорта, когда находился на высоте 1600 футов (487 метров).

Авиакатастрофа произошла на северо-востоке штата Филадельфия. Судьба находившихся на борту людей пока неизвестна. Местные СМИ сообщили, что после падения самолета начался пожар, загорелись несколько домов.

#в стране и мире #Самолет #сша #крушение #авиакатастрофа #Филадельфия
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