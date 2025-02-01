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В США начался пожар после падения небольшого самолета

В пожарной службе Филадельфии заявили о множестве пожаров в жилых домах в зоне крушения самолета.
Дарина Криц 2025-02-01 03:42:12
© Фото: © IMAGOmpi34 www.imago-images.de Global Look Press

В США на северо-востоке штата Филадельфия потерпел крушение небольшой самолет. После этого начался пожар, загорелись несколько домов.

Как сообщает CBS News Philadelphia со ссылкой на местную полицию, на борту находились два человека.

«Аварийные бригады отреагировали на взрыв на северо-востоке Филадельфии после крушения небольшого самолета в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман», - уточнили журналисты.

Неизвестно, живы ли находившиеся в самолете люди, равно как и смогли ли они катапультироваться или спастись. В полиция добавили, что есть несколько пострадавших после падения воздушного судна.

#в стране и мире #сша #Крушение самолета #Филадельфия #авиакастрофа
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