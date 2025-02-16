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Россиянам дали инструкцию при оформленном мошенниками кредите

Первым делом, нужно лично обратиться в полицию. Также может понадобиться и обращение к ЦБ РФ.
Дарина Криц 2025-02-16 18:01:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Если гражданин РФ столкнулся с оформлением на него кредита, он может несколькими способами добиться его аннулирования.

Для начала нужно лично обратиться в полицию с заявлением. Если подавать его через сайт, то срок рассмотрения составит порядка 30 дней.

Кроме того, следует обратиться и в банк. в котором мошенники оформили кредит. В заявлении важно потребовать провести внутреннее расследование и приостановить кредитный договор.

В случае отклонения заявления банком или его молчания необходимо через онлайн-приемную сообщить об этом Центральному банку России, пишет РБК.

Кроме этого, помочь могут обращения в прокуратуру или суд. Пока решение по оформленному мошенниками кредиту еще не принято, не стоит вносить какие-либо платежи. Кредитная организация может расценить это как согласие с имеющимся долгом.

В январе этого года Госдума в I чтении приняла закон о «периоде охлаждения» для берущих кредит россиян. Он направлен на защиту граждан России от мошенников.

Предполагается устанавливать промежуток времени, во время которого финансовые операции блокируются. Например, при сумме от 50 до 200 тысяч рублей финансовые операции могут заблокировать на четыре часа. Для более крупных займов - 48 часов.

Также с 1 марта этого года граждане РФ смогут установить самозапрет на выдачу микрозаймов и потребительских кредитов. 

#в стране и мире #кредит #Мошенники #инструкция #отмена кредита
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