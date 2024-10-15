Россияне смогут установить самозапрет на выдачу кредитов с 2025 года

Граждане России смогут самостоятельно устанавливать самозапрет на выдачу микрозаймов и потребительских кредитов с 1 марта 2025 года. Соответствующее постановление утвердило правительство России.

Заявление россияне смогут подать несколькими способами - через сайт «Госуслуги» и лично в МФЦ.

Так, при выборе «Госуслуг» запрос сначала будет переадресован в уполномоченные бюро кредитных историй, а после придет уведомление о принятом решении в личный кабинет пользователя.

В случае подачи заявления лично в МФЦ о решении гражданин узнает не только через МФЦ, но и увидит информацию в своем личном кабинете на едином портале бюро кредитных историй.

Эти же способы действуют и в обратную сторону, когда нужно подать заявление о снятии самозапрета.

Такой услугой можно пользоваться неограниченное количество раз. Все сведения о самозапрете будут отображаться в кредитной истории гражданина.