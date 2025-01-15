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Госдума в I чтении приняла закон о «периоде охлаждения» для берущих кредит россиян

Володин подчеркнул, что он назначен в первую очередь для защиты граждан РФ от мошенников.
Глеб Владовский 2025-01-15 17:51:40
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Госдуме утвердили в первом чтении законопроект о «периоде охлаждения», предназначенный для россиян, берущих кредит. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«За прошедший год, по данным Банка России, порядка 50% заемных средств, выданных обманутым гражданам, после их получения были сразу переданы преступникам», - написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что для тех, кто собирается брать заем у банков, будет устанавливаться промежуток времени, в течение которого блокируются финансовые операции. То есть для сумм от 50 до 200 тысяч рублей будет установлен период блокировки финансовых операций в четыре часа. Для более крупных сумм - 48 часов.

Володин также подчеркнул, что те, кто берет займы, смогут в течение определенного периода времени все обдумать и отказаться от него. Ожидается, что рассмотрение законопроекта завершится до конца января.

#в стране и мире #Вячеслав Володин #Мошенники #Госдума РФ #кредиты #первое чтение #период охлаждения
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