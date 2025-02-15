Песков: Москва признательна ХАМАС за освобождение из плена Труфанова

Власти России с радостью восприняли известие об освобождении гражданина Александра Труфанова из плена радикального палестинского движения ХАМАС. Москва признательна руководству группировки за данный шаг, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Москве приветствуют освобождение Александра Труфанова в Палестине, и выражают признательность руководству ХАМАС за принятое решение», - рассказал он журналистам.

Напомним, сегодня, 15 февраля, радикальная группировка освободила гражданина РФ и еще двух граждан США и Израиля из плена, в котором они провели порядка 500 дней.

Труфанова и Саги Декель-Хена, а также Яира Хорна передали представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

Накануне представитель ХАМАС - пресс-секретарь политбюро и член военного крыла - группировки «Бригады Изз эд-Дин аль-Кассам» - Абу Убайда - заявил, что движение отпустит на свободу российского гражданина в знак признательности России за ее позицию в отношении палестинцев.

Выход на свободу стал возможен благодаря заключенному в январе соглашению между палестинским движением и Израилем о прекращении огня в анклаве и обмене заложников.