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В ХАМАС заявили, что освободят россиянина в знак признательности РФ

Россиянин Труфанов и еще двое других заложников выйдут на свободу 15 февраля.
Марина Крижановская 2025-02-14 14:59:41
© Фото: IMAGO, Hadi Daoud, apa images

Радикальное палестинское движение ХАМАС отпустит на свободу российского гражданина Александра Труфанова. Таким образом оно хочет выразить признательность России за ее позицию в отношении палестинцев. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь политбюро ХАМАС и член его военного крыла - группировки «Бригады Изз эд-Дин аль-Кассам» - Абу Убайда.

Уточняется, что россиянина отпустят в субботу, 15 февраля. Вместе с ним освободят гражданина США Декель-Хена и израильтянина Хорна.

«В рамках соглашения об обмене с Израилем мы решили в субботу, 15 февраля, освободить Александра Труфанова, Саги Декель-Хена и Яира Хорна», - рассказал палестинский политик.

Со своей стороны канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердила, что россиянин Труфанов есть в списке освобождаемых заложников.

«Список имен, полученный сегодня от ХАМАС через посредников Катара и Египта, включает: Александр Труфанов (29); Саги Декель-Хен (36); Яир Хорн (46)», - сообщил советник офиса Нетаньяху.

Напомним, в январе этого года в рамках последнего соглашения между ХАМАС и Израилем стороны договорились на освобождение заложников, согласно спискам, о прекращении огня и выводе некоторых войск израильской армии из сектора Газа.

Конфликтующие стороны уже провели частичный обмен заключенными. 27 января Израиль сообщал, что 25 из 33 заложников ХАМАС живы, их должны передать Тель-Авиву. 30 января ХАМАС подтверждал освобождение Израилем 110 заключенных.

#в стране и мире #Израиль #ХАМАС #сделка #палестино-израильский конфликт #освобождение заложников
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