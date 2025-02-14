В ХАМАС заявили, что освободят россиянина в знак признательности РФ

Радикальное палестинское движение ХАМАС отпустит на свободу российского гражданина Александра Труфанова. Таким образом оно хочет выразить признательность России за ее позицию в отношении палестинцев. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь политбюро ХАМАС и член его военного крыла - группировки «Бригады Изз эд-Дин аль-Кассам» - Абу Убайда.

Уточняется, что россиянина отпустят в субботу, 15 февраля. Вместе с ним освободят гражданина США Декель-Хена и израильтянина Хорна.

«В рамках соглашения об обмене с Израилем мы решили в субботу, 15 февраля, освободить Александра Труфанова, Саги Декель-Хена и Яира Хорна», - рассказал палестинский политик.

Со своей стороны канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердила, что россиянин Труфанов есть в списке освобождаемых заложников.

«Список имен, полученный сегодня от ХАМАС через посредников Катара и Египта, включает: Александр Труфанов (29); Саги Декель-Хен (36); Яир Хорн (46)», - сообщил советник офиса Нетаньяху.

Напомним, в январе этого года в рамках последнего соглашения между ХАМАС и Израилем стороны договорились на освобождение заложников, согласно спискам, о прекращении огня и выводе некоторых войск израильской армии из сектора Газа.

Конфликтующие стороны уже провели частичный обмен заключенными. 27 января Израиль сообщал, что 25 из 33 заложников ХАМАС живы, их должны передать Тель-Авиву. 30 января ХАМАС подтверждал освобождение Израилем 110 заключенных.