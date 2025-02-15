В Бундестаге объяснили суть идеи Шольца ввести в стране режим ЧС

Канцлеру Германии Олафу Шольцу не хватает денежных средств для исполнения всех бюджетных обязательств, поэтому он прибег к идее ввести режим чрезвычайной ситуации в стране, чтобы, в том числе, помочь с финансированием и Украине.

Для обеспечения своего существования будущем правительстве социалисты - «зеленые» и «красные» планируют изменить конституцию ФРГ, для чего им нужно 2/3 голосов в Бундестаге, после этого они смогут влезать в новые долги. Об этом в комментарии «Звезде» сообщил депутат Бундестага от AfD Евгений Шмидт.

«Один из способов влезть в долги - это объявить чрезвычайное положение. То есть уже эта идея когда-то витала в воздухе: "Давайте объявим Украину чрезвычайным положением, и это даст нам возможность, как минимум, финансировать ее через новые долги, а все остальное можно опять пилить между собой", собственно, таким образом, продлевая свое существование», - пояснил немецкий политик.

По словам депутата, нынешняя власть и так влезает в новые долги в обход конституции. Но, добавил он, это делать сложно и вообще антиконституционно.

«С этой идеей - залезть в долги - Шольц уже долгое время вертится, потому что ему не хватает бюджета для исполнения всех обязательств», - рассказал он.

«Обиженный» на нового президента США Дональда Трампа уходящий со своего поста Шольц пользуется моментом и пытается в очередной раз забросить идею с ЧС и долгами для финансирования Украины, отметил собеседник «Звезды».

В воскресенье, 23 февраля, в Германии состоятся внеочередные федеральные выборы. Это произошло после того, как президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг из-за вынесенного Шольцу вотума недоверия.