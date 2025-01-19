Опрос: только 8% немцев уверены в победе партии Шольца на выборах

Только 8% немцев уверены в победе Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца на предстоящих в феврале федеральных выборах. Об этом сообщило со ссылкой на данные опроса.

Согласно исследованию, около 57% респондентов уверены в победе консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Еще 17% полагают, что победу одержит «Альтернатива для Германии» (АдГ). Другие 3% думают, что победителем станет партия «зеленых».

Опрос также показал, что 56% опрошенных выразили уверенность в том, что Свободная демократическая партия (СвДП) потерпит неудачу и не пройдет в Бундестаг. В настоящее время, ее рейтинг колеблется на уровне 4-5%. В то время как у СДПГ - 16%.

Напомним, в конце декабря президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг и назначил на 23 февраля 2025 года внеочередные выборы в стране. Подобный шаг был принят на фоне вынесения Шольцу вотума недоверия, предложение о роспуске парламента направил сам канцлер.