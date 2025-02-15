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Шольц: в Германии могут ввести режим ЧС для финансирования Украины

По мнению Шольца, это позволит ослабить долговой тормоз.
Глеб Владовский 2025-02-15 12:58:24
© Фото: IMAGO Andreas Stroh Globallookpress

В Германии возможно введение режима ЧС для оказания финансовой помощи Украине. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, в настоящее время в стране действует долговой тормоз. Конституция ФРГ позволяет ввести режим ЧС в стране и, тем самым, ослабить его воздействие.

«Война в центре Европы - это чрезвычайная ситуация, что же еще», - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции. Я уверен, что именно (режим ЧС - Прим. Ред.) это будет поддерживать большинство в Бундестаге после выборов», - выразил мнение Шольц.

Напомним, что 23 февраля в Германии пройдут внеочередные выборы. Подобный шаг был принят на фоне вынесения Шольцу вотума недоверия, предложение о роспуске парламента направил сам канцлер.

#в стране и мире #Германия #Олаф Шольц #режим ЧС #финансирование всу
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