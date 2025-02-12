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Шеф Пентагона на «Рамштайне» заявил Киеву, что война должна закончиться

Встреча контактной группы в формате «Рамштайн» уже успела удивить заявлениями нового американского министра обороны и председательством на ней Британии.
Роман Закурдаев Дарина Криц 2025-02-12 21:59:06
© Фото: Po1 Alexander Kubitza Dod Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

В Брюсселе 12 февраля началась встреча контактной группы по поддержке Украины в формате «Рамштайн». Его отличительными особенностями уже стали заявления нового министра обороны США Пита Хегсета в отношении киевских властей, а также то, что впервые на саммите председательствовал не Вашингтон, а Лондон.

Новый шеф Пентагона озвучил, что его страна не будет вводить свои войска на Украину, а гарантиями безопасности должны выступать страны Европы, равно как и основным источником военной поддержки для Киева.

«Наше послание предельно ясное: война должна закончиться. <...> Мы должны осознать, что возвращение Украины к границам 2014 года - нереалистичная цель. Преследование такой иллюзорной цели только лишь затянет войну и причинит больше ущерба», - заявил министр обороны США Пит Хегсет.

Позиция США в контактной группе по обороне Украины читалась еще задолго до визита нового главы минобороны в штаб-квартиру НАТО. Оставалось лишь дождаться официальных заявлений.

Брюссельские декларации неоднократных встреч в формате «Рамштайн» сейчас все больше напоминают старую записку, забытую в столе. И ключ от него новая американская администрация, кажется, оставлять у себя не собирается - мол, «не мы это начинали, но вам это завершать, примите уже, как есть».

В то же время на встрече в бельгийской столице киевские власти представляет министр обороны Украины Рустем Умеров. От союзников он ждет новых поставок вооружения, систем ПВО и инвестиций в оборонную промышленность. Согласно его заявлению, его страна «готова к переговорам по завершению войны, но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя».

Ранее стало известно, что 20 февраля в Киев из Вашингтона отправится спецпосланник президента США Кит Келлог. После этого Дональд Трамп озвучит свою позицию по украинскому конфликту, который также будет обсуждаться в конце текущей недели на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

#в стране и мире #Украина #НАТО #сша #ВСУ #Бельгия #Пентагон #рамштайн #Брюссель #украинский конфликт #Пит Хегсет #Рустам Умеров
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