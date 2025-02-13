Хегсет заявил, что для начала переговоров по Украине не нужны уступки от РФ

Для начала переговоров по Украине уступки от России не требуются. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции в Брюсселе.

«Аргумент о том, что для начала переговоров сейчас нужны уступки от Владимира Путина, иначе в противном случае президент США не должен (идти навстречу - Прим. ред.) - я отвергаю», - цитирует РИА Новости главу оборонного ведомства США.

По его словам, ни Российская Федерация ни Украина по итогам переговоров об урегулировании не получат «все, что хотят».

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент России Владимир Путин является сильным переговорщиком. По словам главы альянса, он не раз встречался с российским лидером в 2010-2014 годах.