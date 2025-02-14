Корветы ТОФ прошли вблизи территориальных вод Индонезии

Корветы «Алдар Цыденжапов» и «Резкий» скоро покажут свою мощь на учениях в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сейчас отряд кораблей Тихоокеанского флота прошел в непосредственной близости от территориальных вод Индонезии. Моряки показали, как проходит подготовка к основной фазе учений, которые начнутся, как только корабли достигнут назначенного района.

На борту одного из корветов разместили вертолет Ка-27ПЛ, способный выполнять боевые задачи как в условиях крайнего севера с аномальными холодами, так и в тропическую жару. Штурман вертолета Виталий Шкроба рассказал, чем противолодочный Ка-27 отличается от своей модернизированной версии, которая участвует в учениях.

«Оборудование более современное, более работоспособное и новое. В принципе боевые задачи выполняет точно такие же, как и Ка-27ПЛ, а модификация просто упрощает работу», - объяснил он.

На опубликованных кадрах экипаж вертолета выполнил полет на удалении почти 100 километров с целью разведки. К моменту возвращения волнение моря усилилось, однако для пилота с общим налетом более 500 часов посадка в таких условиях - не проблема. По регламенту Ка-27 могут выполнять взлет и посадку при бортовой качке корабля до 10 градусов.

Пока личный состав из расчета обеспечения полетов закатывает Ка-27 обратно в ангар, командир боевой части дает команду на ежедневную проверку артиллерийского комплекса. Командир БЧ-2 корвета «Алдар Цыденжапов» Иван Ставничук, который раньше служил на противолодочном корабле со 100-мм артустановками, рассказал, в чем отличие комплекса А-190, с которым ему приходится работать сейчас.

«А-190 - комплекс более современный. Может решать более расширенные задачи», - рассказал он.

Корветы ТОФ вышли в дальнее плавание для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе 3 февраля. Когда они зашли в нейтральные воды Восточно-Китайского моря, японские и южнокорейские военные корабли, а также авиация Японии начали их сопровождать.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.