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Японские военные переполошились из-за отряда кораблей ТОФ ВМФ России

Корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» зашли в нейтральные воды Восточно-Китайского моря.
Олег Лавров 2025-02-07 05:00:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в ходе выполнения задач дальнего морского похода зашел в нейтральные воды Восточно-Китайского моря. Его появление не прошло бесследно.

Над корветами «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» сразу начала барражировать противолодочная и базовая патрульная авиация Японии. Экипажи кораблей незамедлительно перевели все системы ПВО в режим боевой готовности номер 1. 

«При форсировании Корейского пролива сопровождали военные корабли Южной Кореи и Японии», - рассказывает командир минно-торпедной боевой части корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Илья Лукин.

Под пристальным вниманием военных из «Страны восходящего солнца» российские корабли провели дозаправку кильватерным способом. Прием топлива осуществлялся с танкера «Печенга» на средней скорости в 10 узлов. При этом дистанция между суднами выдерживалась с ювелирной точностью.

«Для меня это уже привычно. Иногда за штурвалом сидишь 4, 6 и 8 часов. Не тяжело. Привык уже. Первый раз было тяжеловато», - отмечает старший рулевой штурманской боевой части корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Александр Кривобок.

Напомним, в начале февраля отряд кораблей ТОФ вышел в дальний поход для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В его состав вошли корвет «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в обеспечении среднего морского танкера «Печенга».

#ВМФ #Япония #корвет #тоф #наш эксклюзив #восточно-китайское море
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