МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Подозреваемый в нападении на комментатора Скворцова признал вину

Нападение на спортивного комментатора Романа Скворцова произошло в Новосибирске 9 февраля, после чего он оказался в реанимации.
Дарина Криц 2025-02-14 16:28:01
© Фото: romanskvortsov, Instagram*

Подозреваемый в нападении на российского комментатора Романа Скворцова признал свою вину. По информации RT, он не понял, что перед ним был известный комментатор, и не узнал его.

Также задержанный рассказал, что у них со Скворцовым началась словесная перепалка, в которой были оскорбления и от комментатора. Затем он ударил Скворцова, и тот упал.

Уточняется, что Скворцов не намерен продолжать разбирательства по произошедшему конфликту.

Напомним, нападение на спортивного комментатора произошло 9 февраля, из-за этого Роман Скворцов попал в реанимацию. Об этом «Звезде» сообщил его коллега Дмитрий Губерниев, добавив, что «ситуация серьезная».

Также в распоряжении нашего телеканала оказалась видеозапись потасовки. Конфликт произошел в Новосибирске. Там видно, что комментатора бьют, затем он падает на землю и теряет сознание. Мимо идущие люди занесли Скворцова в здание и вызвали скорую. В тот день в сибирском городе проходил Матч звезд КХЛ.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #нападение #спортивный комментатор #признание вины #роман скворцов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 