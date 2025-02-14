Подозреваемый в нападении на комментатора Скворцова признал вину

Подозреваемый в нападении на российского комментатора Романа Скворцова признал свою вину. По информации RT, он не понял, что перед ним был известный комментатор, и не узнал его.

Также задержанный рассказал, что у них со Скворцовым началась словесная перепалка, в которой были оскорбления и от комментатора. Затем он ударил Скворцова, и тот упал.

Уточняется, что Скворцов не намерен продолжать разбирательства по произошедшему конфликту.

Напомним, нападение на спортивного комментатора произошло 9 февраля, из-за этого Роман Скворцов попал в реанимацию. Об этом «Звезде» сообщил его коллега Дмитрий Губерниев, добавив, что «ситуация серьезная».

Также в распоряжении нашего телеканала оказалась видеозапись потасовки. Конфликт произошел в Новосибирске. Там видно, что комментатора бьют, затем он падает на землю и теряет сознание. Мимо идущие люди занесли Скворцова в здание и вызвали скорую. В тот день в сибирском городе проходил Матч звезд КХЛ.

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