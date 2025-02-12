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Появилось видео потасовки Романа Скворцова с неизвестными

Сейчас комментатор находится в больнице, у него диагностировали ушиб мозга и гематому.
Сергей Лебедев 2025-02-12 11:41:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Спортивный комментатор Роман Скворцов попал в больницу после того, как его на улице ударил неизвестный злоумышленник. Кадры потасовки в Новосибирске появились в распоряжении телеканала «Звезда».

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как журналиста бьют, после чего тот падает на землю и теряет сознание. Прохожие занесли Скворцова в здание и вызвали скорую.

Напомним, у комментатора диагностировали ушиб мозга и гематому. Сейчас он находится в сознании и лежит в областной больнице.

Ранее сообщалось, что Скворцов не помнит, как получил травмы, из-за которых попал в реанимацию.

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