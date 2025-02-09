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Спортивный комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию

По словам его коллеги Дмитрия Губерниева, ситуация серьезная.
Ирина Егорова 2025-02-09 18:36:06
© Фото: romanskvortsov, Instagram*

Спортивный комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию. Информацию «Звезде» подтвердил его коллега Дмитрий Губерниев. По его словам, «ситуация серьезная», никаких подробностей о состоянии здоровья и причине госпитализации он не привел.

Скворцов находится в одной из больниц Новосибирска, уточнил Губерниев.

«Очень надеюсь на профессионализм врачей и на могучий организм Романа Скворцова! Пожелаем блестящему комментатору здоровья! Рома, держись!» - добавил он.

По информации Mash, журналисту стало плохо прямо во время работы на матче КХЛ сегодня утром. По словам спортивного журналиста Артура Хайруллина, Скворцова могли ударить на улице.

Скворцову 49 лет, он также комментирует баскетбольные состязания.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Спорт #комментатор #реанимация #роман скворцов
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