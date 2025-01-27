Reuters: 25 из 33 заложников ХАМАС, которых должны передать Израилю, живы

Из 33 заложников, которых палестинское движение ХАМАС обещало освободить в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня с Израилем, живы 25 человек. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник в рядах движения.

«ХАМАС передал посредникам список, из которого следует, что 25 из 33 израильских заложников, которых планируется освободить, еще живы», - говорится в сообщении агентства.

По словам источника, ранее израильские власти получили через посредников список заложников, которых планируется освободить в рамках соглашения о прекращении огня.

Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что Израиль разрешит жителям Газы вернуться на север анклава с 27 января. Представитель катарского внешнеполитического ведомства отметил, что в рамках сделки Тель-Авив каждое воскресенье будет передавать список из 400 человек, которые были арестованы с 7 октября 2023 года.