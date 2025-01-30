МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ХАМАС подтвердили освобождение Израилем 110 заключенных

Уточняется, что среди освобожденных числятся 30 несовершеннолетних.
Глеб Владовский 2025-01-30 20:19:31
© Фото: Victor Lisitsyn Global Look Press

Власти Израиля освободили 110 палестинских заключенных. Информацию подтвердили в офисе по делам пленных в движении ХАМАС.

«Третья партия сделки (по обмену - Прим. Ред.) включала освобождение 110 заключенных, из которых 32 были приговорены к пожизненному заключению, 48 - к различным срокам. 30 заключенных являются несовершеннолетними», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что движение ХАМАС освободило еще трех израильских заложников в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Напомним, что договор вступил в силу 19 января. Сделка стала возможной при участии посредниками из Катара, Египта и США. В рамках договоренностей ХАМАС должен освободить 33 израильских заложника.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #ХАМАС #обмен заложниками #освобождение заключенных
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 