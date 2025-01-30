В ХАМАС подтвердили освобождение Израилем 110 заключенных

Власти Израиля освободили 110 палестинских заключенных. Информацию подтвердили в офисе по делам пленных в движении ХАМАС.

«Третья партия сделки (по обмену - Прим. Ред.) включала освобождение 110 заключенных, из которых 32 были приговорены к пожизненному заключению, 48 - к различным срокам. 30 заключенных являются несовершеннолетними», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что движение ХАМАС освободило еще трех израильских заложников в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Напомним, что договор вступил в силу 19 января. Сделка стала возможной при участии посредниками из Катара, Египта и США. В рамках договоренностей ХАМАС должен освободить 33 израильских заложника.