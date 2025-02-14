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Белоусов поблагодарил военнослужащих, освобождавших Дачное

Андрей Белоусов выразил благодарность командованию и личному составу 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии.
2025-02-14 14:37:25
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Global Look Press

Министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил бойцов и командиров за освобождение населенного пункта Дачное на территории Донецкой Народной Республики. 

Благодарности удостоились командование и личный состав 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии.

Напомним, об освобождении Дачного Минобороны России сообщило сегодня. Населенный пункт находится в зоне ответственности группировки войск «Юг». Помимо этого, подразделениями группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Зеленое Поле. 

Ранее российский боец Евгений Пономаренко рассказал, как в ходе освобождения города Дзержинска он увидел, как украинские боевики прикрываются мирным населением. Он видел, как жители Дзержинска во время штурма находились на первом этаже, а военнослужащие ВСУ прятались в подвале этого же дома. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #освобождение #поздравления #Андрей Белоусов #Дачное
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