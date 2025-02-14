Министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил бойцов и командиров за освобождение населенного пункта Дачное на территории Донецкой Народной Республики.

Благодарности удостоились командование и личный состав 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии.

Напомним, об освобождении Дачного Минобороны России сообщило сегодня. Населенный пункт находится в зоне ответственности группировки войск «Юг». Помимо этого, подразделениями группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Зеленое Поле.

Ранее российский боец Евгений Пономаренко рассказал, как в ходе освобождения города Дзержинска он увидел, как украинские боевики прикрываются мирным населением. Он видел, как жители Дзержинска во время штурма находились на первом этаже, а военнослужащие ВСУ прятались в подвале этого же дома.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.