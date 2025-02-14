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Российские войска освободили Дачное и Зеленое Поле в ДНР

Населенные пункты освободили подразделения группировок войск «Юг» и «Центр».
2025-02-14 13:21:45
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении населенных пунктов Дачное и Зеленое Поле на территории Донецкой Народной Республики. 

Уточняется, что Дачное взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг». Также отмечено, что они улучшили тактическое положение. Всего же за неделю в зоне ответственности группировки неприятель потерял до 1 325 боевиков, 10 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и три склада боеприпасов. 

Населенный пункт Зеленое Поле освободили продолжившие продвижение в глубину обороны противника подразделения группировки войск «Центр». За неделю в зоне ответственности группировки враг потерял более 3 730 военнослужащих, три танка, 26 боевых бронированных машин, 36 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.

Ранее российский боец рассказал, как украинские боевики прятались за спинами мирных жителей в ходе освобождения Дзержинска. Наши военнослужащие встретили жителей города на первом этаже, в то время как боевики прятались в подвале здания. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ДНР #Донбасс #освобождение #Дачное #Зеленое Поле
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