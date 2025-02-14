Минобороны России сообщает об освобождении населенных пунктов Дачное и Зеленое Поле на территории Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что Дачное взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг». Также отмечено, что они улучшили тактическое положение. Всего же за неделю в зоне ответственности группировки неприятель потерял до 1 325 боевиков, 10 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и три склада боеприпасов.

Населенный пункт Зеленое Поле освободили продолжившие продвижение в глубину обороны противника подразделения группировки войск «Центр». За неделю в зоне ответственности группировки враг потерял более 3 730 военнослужащих, три танка, 26 боевых бронированных машин, 36 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.

Ранее российский боец рассказал, как украинские боевики прятались за спинами мирных жителей в ходе освобождения Дзержинска. Наши военнослужащие встретили жителей города на первом этаже, в то время как боевики прятались в подвале здания.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.