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Боец рассказал, как боевики прятались за спинами мирных в Дзержинске

Судя по тому, что неприятель так бездумно относится к жизням мирных жителей в ДНР, своими он их не считает.
2025-02-13 11:43:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Ефрейтор Евгений Пономаренко из 109-го отдельного стрелкового полка 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» рассказал, как украинские боевики в Дзержинске прятались за спинами мирных жителей. Видео беседы предоставило Минобороны России.

«На первом этаже было мирное население, а в подвалах прятались украинские военнослужащие. Мы освободили здание, эвакуировали мирное население в безопасное место», - отметил Пономаренко. 

Он добавил, что ему запомнилось, как девочка при эвакуации одновременно пила сок и молоко из пакетов - ребенок так настрадался, что был рад всему.

Помимо этого, российское оборонное ведомство предоставило и новые кадры боев за Дзержинск. В нарезке есть как видео с поражением вражеской бронетехники операторами FPV-дронов, так и видеофиксация работы артиллерии.

Ранее российские военнослужащие рассказали «Звезде», как во время штурма Дзержинска двое наших бойцов проникли в тыл ВСУ и неделю отбивались от врага.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#штурм #спецоперация #Дзержинск #мирные жители #Украинские боевики #Евгений Пономаренко
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