Путин поручил назначать детские пособия при превышении прожиточного минимума

Российский президент Владимир Путин предложил рассмотреть возможность назначения пособия по уходу за ребенком в случаях, когда среднедушевой доход семьи незначительно превышает региональный прожиточный минимум на душу населения. Соответствующее поручение глава государства дал правительству РФ.

Также российский лидер предложил сократить период, за который рассчитывается доход семьи при назначении выплаты. Об этом указано на сайте Кремля.

Напомним, в прошлом году президент подписал закон о семейном налоговом вычете. Согласно документу, родители, у которых двое и более детей, смогут получить возврат средств 7% из уплаченного ими подоходного налога.

Выплата положена семьям со среднедушевым годовым доходом ниже, чем полтора прожиточных минимума на человека. Налоговый вычет коснулся около четырех миллионов семей, воспитывающих более 10 миллионов детей.

Подобная мера стала частью программы по усовершенствованию системы налогообложения в России.