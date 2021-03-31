В России утвердили новые правила назначения пособия на детей

Правительство РФ утвердило новые правила назначения пособия на детей для малообеспеченных семей. В 2021 году выплаты будут увеличиваться, если среднедушевой доход не достигает прожиточного минимума.

«В этом году, если при выплате пособия в размере 50% регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, то пособие будет назначено в размере 75% регионального прожиточного минимума», - сообщает пресс-служба Министерства труда РФ.

Если в этой ситуации доходы семьи все также не будут достигать прожиточного минимума, то размер выплат будет увеличен до 100% от его значения.

Также при выплатах будет учитываться наличие в семье студентов. Если ребенок до 23 лет учится на очной форме обучения, то он будет учитываться в составе семьи при расчете среднедушевых доходов. Будет введено и правило «нулевого дохода», при котором пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка или оснований отсутствия доходов.