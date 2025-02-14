Александр Винник вернулся домой

Самолет с россиянином Александром Винников на борту приземлился в Москве, а он сам уже прибыл домой и встретился с матерью. Об этом рассказал его адвокат Аркадий Бух.

«Только получил сообщение, что он прибыл домой. В семью», - цитирует его RT.

Мать встретила сына с букетом цветов а также, как рассказал Бух, напекла к его возвращению пирожков с яблоками. Они станут его первым домашним блюдом в России после почти восьми лет заключения в США.

Александра Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу американской стороны. Его экстрадировали в США и обвинили в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через уже несуществующую интернет-биржу криптовалют BTC-e. Только сейчас, согласно договоренностям между РФ и США, россиянина освободили из американской тюрьмы в обмен на дипломата из США Марка Фогеля, который сидел в России за контрабанду наркотиков.