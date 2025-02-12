ABC: США в обмен на Марка Фогеля отпустят Александра Винника

Соединенные Штаты освободят россиянина Александра Винника, которого обвинили в отмывании денег, в обмен на передачу Москвой Вашингтону американца Марка Фогеля. Об этом сообщает ABC News.

Адвокат россиянина Аркадий Бух сообщил, что Александр Винник пока продолжает находиться в Соединенных Штатах.

«Наша работа по его защите не прекращается. Мы прилагаем все возможные усилия в рамках правового поля, чтобы добиться наилучшего результата», - сообщил адвокат.

Бух отметил, что недавно в суде штата Флорида состоялось слушание, касающееся Винника. Однако, адвокат не стал комментировать его ход и содержание, сославшись на то, что материалы слушания засекречены по решению судьи.

Александр Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу американской стороны. Его обвиняют в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через уже несуществующую интернет-биржу криптовалют BTC-e. В США россиянина экстрадировали в августе 2022 года.

Ранее стало известно, что в обмен на бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля в РФ вернут заключенного в США россиянина. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, контакты ведомств по соответствующим линиям интенсифицировались.