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Адвокат Винника сообщил о его прибытии в Турцию и вылете в Россию

Адвокат Александра Винника сообщил, что тот прилетел в Турцию и уже отправился в Россию.
Дарина Криц 2025-02-13 21:54:10
© Фото: Nicolas Economou ZUMAPRESS.com Globallookpress

Россиянин Александр Винник прибыл самолетом в Турецкую Республику, затем он пересел на другой борт и отправился на Родину, в Россию. О передвижении ранее содержавшегося в США гражданина РФ сообщил офис его адвоката, Аркадия Буха.

«Нам сообщили, что наш клиент прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию. Его прибытие в московский аэропорт ожидается в ближайшие несколько часов», - проинформировали в Arkady Bukh Law Firm.

Относительно недавно прошедшего заседания в федеральном суде Соединенных Штатов, его содержание и ход, сведений нет, поскольку материалы слушания засекречены.

#Россия #Турция #адвокат #Александр Винник #возвращение в Россию
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