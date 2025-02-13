Адвокат Винника сообщил о его прибытии в Турцию и вылете в Россию

Россиянин Александр Винник прибыл самолетом в Турецкую Республику, затем он пересел на другой борт и отправился на Родину, в Россию. О передвижении ранее содержавшегося в США гражданина РФ сообщил офис его адвоката, Аркадия Буха.

«Нам сообщили, что наш клиент прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию. Его прибытие в московский аэропорт ожидается в ближайшие несколько часов», - проинформировали в Arkady Bukh Law Firm.

Относительно недавно прошедшего заседания в федеральном суде Соединенных Штатов, его содержание и ход, сведений нет, поскольку материалы слушания засекречены.